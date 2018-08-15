السفارة التركية في لبنان تشكر الشعب اللبناني على وقفته إلى جانب تركيا في أزمتها

وجهت السفارة التركية في لبنان، الأربعاء، الشكر للشعب اللبناني الشقيق والصديق على إطلاقه حملات دعم لليرة التركية في مواجهة حرب اقتصادية من جانب قوى دولية.

وقالت السفارة، عبر بيان، إنها "تود أن تشكر كافة الشعب اللبناني الشقيق والصديق لإطلاقه الحملات الداعمة، خاصة تلك التي بدأت من مدن بيروت وطرابلس وصيدا، وكافة المناطق اللبنانية للتضامن مع تركيا ضد الهجمات الاقتصادية التي بدأت تواجهها".

هذا وتتواصل الحملات لدعم الليرة التركية في مناطق لبنانية عدة؛ إذ أعلن تجار في بيروت وطرابلس وصيدا تخفيضات من 10 إلى 50% على كل المنتجات، شرط الشراء بالليرة التركية.

وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة حربا اقتصادية من جانب قوى دولية؛ ما تسببت في تراجع سعر صرف الليرة، وارتفاع نسب التضخم في البلاد.