روسيا تبدي استعدادها لدعم إنشاء وكالة فضاء تركية

قال مدير العلاقات الدولية والسياسة الإقليمية في مجمع صناعات الدفاع الروسية (روستيخ)، فيكتور كلادوف، إن شركته ترحب بالتعاون مع الشركاء الأتراك لإنشاء وكالة فضاء تركية.

وأضاف كلادوف، أن شركته بنت علاقات تعاون مشترك وثيقة في العديد من المجالات مع تركيا، معربًا عن ثقته بنجاح شركته في تركيا والتعاون مع الشركاء هناك لإنشاء وكالة فضاء.

وأشار الى أن روستيخ تعمل على تطوير تقنيات عالية لصناعة الطيران واستكشاف الفضاء، لاسيما في مجال المحركات المصنعة لصالح مركبات سويوز الفضائية.

ونوه إلى أن شركته أنتجت بالتعاون مع شركة "روسوبورون اكسبورت" (المصدرة للأسلحة الحكومية الروسية)، أكثر من 30 قمرًا صناعيًا لـ 14 بلدًا مختلفًا من بينها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والصين والنرويج والسويد.

يذكر أن تركيا تمتلك 5 أقمار صناعية نشطة، منها 3 أقمار للاتصالات، وهي " تركسات 3A"، و"تركسات 4A"، و"تركسات 4B"، وأقمار "غوكتورك-1"، و"غوكتورك-2" للرصد.

وتعمل أنقرة على إنتاج الجيل الجديد من القمر الصناعي "تركسات" تحت اسم "تركسات 5A"، و"تركسات 5B" محليا، وإدخاله الخدمة بحلول 2019.

وتهدف تركيا من خلال هذه المشاريع إلى إدخال مناطق أمريكا الجنوبية والشمالية، وأوروبا، وآسيا، وإفريقيا، وأستراليا، ضمن نطاق تغطيتها بحلول عام 2020، ما يعني أن 91 في المئة من سكان العالم سيتمكنون من التواصل عبر الأقمار الصناعية التركية.