الأمن التركي يحيد 5 إرهابيين في غارة جوية شرقي البلاد

أعلنت رئاسة الأركان التركية اليوم الخميس، تحييد 5 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" في ريف منطقة أداكلي بولاية بينغول شرقي البلاد.

وأوضحت رئاسة الأركان في بيان، أنّ مقاتلات تابعة لسلاح الجو التركي نفذت أمس غارة على مجموعة من الإرهابيين كانوا يستعدون لشن هجوم على إحدى القواعد العسكرية الموجودة في المنطقة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.