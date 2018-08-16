الناطق باسم الرئاسة: تركيا لديها بدائل متعددة وأسواق المال في تحسن سريع

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهم قالين اليوم الخميس إن تركيا لديها بدائل فيما يتعلق بالطاقة والشؤون العالمية، مضيفا أنها قد تحول أزمة مع الولايات المتحدة كان لها تأثير سلبي شديد على الليرة إلى فرصة.

وقال قالين في مؤتمر صحافي إن تركيا اتخذت إجراءات ضرورية في الأسواق المالية لحمايتها من هجوم للمضاربين، بعد أن تعافت الليرة.

وشدد قالين على أن "تركيا لا تسعى وراء حرب اقتصادية مع أحد ولا إلى توتير العلاقات مع أي دولة"، لكنه ذكر بان "تركيا ليست بدون بدائل سواء في الطاقة أو التجارة أو الاستثمار أو المجالات الأخرى وستمضي في طريقها مع زيادة خياراتها وبدائلها".

وقال قالين: "بعد لقاءات مكثفة بدأنا بالحصول على نتائج وأخبار إيجابية (على الصعيد الاقتصادي) من الكويت وألمانيا وفرنسا وروسيا"، مضيفاً: "شهدت أسواق المال التركية تحسنا سريعا خلال اليومين الأخيرين بفضل التدابير الاقتصادية التي اتخذناها بهذا الخصوص".

وأكد قالين أن تركيا تجاوزت تماما المرحلة التي يمكن استغلالها لبث الشائعات حول الليرة التركية.