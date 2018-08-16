خلال ندوة باسطنبول.. اقتصاديون يجمعون على قدرة الاقتصاد التركي على تخطي الأزمة

أجمع اقتصاديون وعلماء دين على قدرة الاقتصاد التركي على تجاوز أزمة تراجع الليرة الناجمة عن الهجمة الاقتصادية على البلاد.

جاء ذلك خلال ندوة، اليوم الخميس، بإسطنبول، شارك فيها عشرات من علماء المسلمين ورجال أعمال أتراك وعرب ومنظمات عربية، لمناقشة تداعيات وسبل دعم الليرة التركية.

وقال "إسرافيل كولاري"، رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك "الموصياد"، في مرتمر صحفي عقب الندوة، إنه عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً، قامت روسيا وأوروبا والصبن وغيرها من الدول بإرسال رسائل الدعم لتركيا، وهذا يؤكد أن تركيا ليست وحدها التي تعترض على القرار الأمريكي والهيمنة الأمريكية.

وأضاف كولاري، في كلمة له بالمؤتمر، "تركيا تجاوزت الكثير من المخاطر، والأعداء اليوم يتجاهلون نقطة أن الاقتصاد التركي لم يعد كما كان في الماضي".

وشدد على أن البلاد تتمتع حاليًا ببنية قوية وقف شعبنا خلفها بكل قوة، وليس فقط في الشأن الاقتصادي بل في كل المجالات.

وأشار إلى أن "أصدقاؤنا من العالم الإسلامي لهم في قلوبنا مكانًا خاصًا، ونشجب الحملة السياسية المسيسة ضد تركيا، لأننا ضد الظلم بكل أشكاله وعلى أي دولة".

وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة حربا اقتصادية من جانب قوى دولية، ما تسبب في تراجع سعر صرف الليرة، وارتفاع نسب التضخم في البلاد.