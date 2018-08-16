وزيرا مالية تركيا وألمانيا يتفقان على خطوات ومبادرات لتعزيز التعاون الاقتصادي

اتفق وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، مع نظيره الألماني، أولاف شولز، على اتخاذ خطوات وإطلاق مبادرات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما اتفق الوزيران، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الخميس، على اللقاء في 21 أيلول/ سبتمبر القادم في برلين، عقب بدء الخطوات المتبادلة بين وفدي وزارتيهما لتعزيز التعاون الاقتصادي.

وبحث ألبيرق مع شولز أيضاً قرار العقوبات الأمريكية والخطوات المتخذة ضد الاقتصاد التركي.

وأمس أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قوة الاقتصاد التركي مهمة بالنسبة لبلادها.

وذكرت مصادر برئاسة الجمهورية، أن أردوغان وميركل، بحثا خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، وعددا من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في سوريا.

وتطرقا خلال مباحثتهما إلى المستجدات الراهنة، واللقاء الذي سيجمعهما نهاية سبتمبر/أيلول المقبل في برلين.

وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة حربًا اقتصادية من جانب قوى دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة، ما تسبب في تراجع سعر صرف الليرة، وارتفاع نسب التضخم في البلاد.

وبدأ الدولار بالانخفاض أمام الليرة التركية، عقب خطوات اتخذتها هيئة التنظيم والرقابة المصرفية والبنك المركزي التركيين، يوم الثلاثاء الماضي.