وزير الصناعة التركي: سنتخذ الخطوات اللازمة ضد من يريد الإضرار بصناعتنا

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى فارانك، اليوم الخميس، إن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة ضد من يسعى للإضرار بالصناعة التركية عبر الهجمات المالية.

وأوضح ورانك في بيان، أنّ الحكومة التركية لن تسمح بأن تؤثر الهجمات الاقتصادية التي تستهدف البلاد في هذه الأونة، على قطاع الصناعة.

وأضاف أنّ الاقتصاد التركي سيواصل ازدهاره، مشددا على أن قطاع الصناعة يحتل موقعاً مرموقاً في تعزيز نهضة البلاد.

وأشار إلى أنّ مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا حقق ارتفاعاً بنسبة 3.2 بالمئة، خلال حزيران/ يونيو الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من 2017.

وذكر بأن الانتاج الصناعي التركي في الربع الأول من 2018، زاد بنسبة 5.3 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وشدد الوزير التركي على ضرورة إيلاء الأهمية لزيادة صناعة منتجات التكنولوجيا العالية، مبيناً أن إنتاج مثل هذه الأنواع من السلع تشير إلى قرب تركيا من تحقيق أهدافها في مجال الصناعة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة الإحصاء التركية تحقيق مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميا في تركيا ارتفاعاً بنسبة 3.2 بالمئة، خلال حزيران/ يونيو الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من 2017.

وكان خبراء في مجال الاقتصاد توقعوا تحقيق مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميا في تركيا خلال يونيو الماضي، ارتفاعا بنسبة 4.4 بالمئة.