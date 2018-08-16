وقف "معارف" التركي يتولى إدارة جميع مدارس "غولن" بالكاميرون

أعلن السفير التركي في العاصمة الكاميرونية ياوندي، مراد أولكو، أن وقف "معارف" التركي تولى إدارة مدارس تنظيم "غولن" الإرهابي في الكاميرون.

وقال السفير، في تصريح صحفي، على هامش مشاركته في مؤتمر السفراء المنعقد بأنقرة: "قضينا على منظمة غولن الإرهابية في الكاميرون، وتولى وقف معارف إدارة جميع مدارس المنظمة اعتبارا من يوليو/ تموز الماضي، وستباشر المدارس بتقديم الخدمة لطلابها نهاية أغسطس/ آب الجاري".

وأكد أولكو حرصهم على عدم إلحاق الضرر بالطلاب خلال فترة استلام وقف "معارف" إدارة مدارس المنظمة.

وأضاف أولكو: "أسست المنظمة نظام استغلال في المدارس ووظفت المعلمين برواتب منخفضة جدا. بعد تولي وقف معارف إدارة المدارس فإن المعلمين سيعملون فيها بشروط أفضل وستزداد جودة التعليم".

وأنشأت تركيا في عام 2016 وقف "معارف"، لتتولى إدارة المدارس في الخارج التي كانت مرتبطة بمنظمة "غولن". كما تقوم بإنشاء مدارس ومراكز تعليمية أخرى.

واستطاع الوقف خلال فترة وجيزة، التواصل مع 70 دولة حول العالم، وأسس ممثليات في 34 بلدا، وهو يمتلك حاليا، قرابة 100 مدرسة لمختلف المراحل التعليمية في 20 دولة.