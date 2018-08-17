الجيش التركي يعلن تحييد 52 إرهابياُ بينهم قيادي من "بي كا كا" في أسبوع

أعلنت رئاسة الأركان التركية أن قواتها تمكنت من تحييد 52 إرهابيًا، بينهم 7 قياديين في عمليات أمنية داخل البلاد وخارجها خلال الفترة بين 10 و16 أغسطس/ آب الجاري.

وقالت الأركان التركية، في بيان لها اليوم الجمعة، إن العمليات ضد منظمة "بي كا كا/ كا جي كا" الإرهابية، جرت في ولايتي شرناق وسيعرت جنوب شرقي تركيا، وشمالي العراق.

وأوضحت أن "إسماعيل أوزدان" الملقب بـ"مام زكي شنكالي"، هو من بين قيادات الإرهابيين الذين تم تحييدهم خلال العمليات في منطقة سنجار شمالي العراق، الأربعاء الماضي.

ولفتت إلى إصابة 8 جنود أتراك خلال العمليات.

من جهة أخرى، أشار البيان إلى ارتفاع إجمالي عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في إطار عملية "غصن الزيتون" في سوريا إلى 4 آلاف و573 منذ انطلق العملية في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأكّد أن القوات التركية سيّرت مع نظيرتها الأمريكية 30 دورية مستقلة منذ 18 حزيران/ يونيو الماضي، في إطار خارطة الطريق التي اتفق عليها البلدان.