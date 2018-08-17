الصين: تركيا قادرة على تجاوز "الصعوبات الاقتصادية المؤقتة"

أعربت الخارجية الصينية عن ثقتها بقدرة تركيا على تجاوز "الصعوبات الاقتصادية المؤقتة" التي تشهدها في الآونة الأخيرة، مشيدة بالاستقرار والتنمية اللذين تتمتع بهما البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانغ، في بيان، اليوم الجمعة: "نؤمن بأن تركيا قادرة على التغلب على الصعوبات الاقتصادية المؤقتة، ونأمل من الأطراف المعنية حل الخلافات عبر الحوار"، في إشارة إلى الخلافات المتزايدة بين تركيا والولايات المتحدة التي أطلقت حرباً تجارية ضد شركائها وخصومها على حد سواء.

وأشار كانغ إلى متابعة بلاده التوجهات الجديدة التي ظهرت في الآونة الأخيرة في الاقتصاد التركي، وعلاقاتها الخارجية.

وبيّن أن تركيا دولة تملك سوقاً مهمة آخذة في الصعود، وأن الاستقرار والتنمية التي تحافظ عليهما تركيا تساهمان في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية: "يولي الجانب الصيني دائماً أهمية كبيرة للتعاون بين البلدين في مجال الاقتصاد والتمويل".

وأكد أن الصين تدعم مشاريع التعاون الموقعة من قبل شركات من الجانبين وفقا لمبادئ السوق.