أردوغان: شمّرنا عن سواعدنا لتنفيذ "قناة إسطنبول"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بناء مدينتين صغيرتين على ضفتي قناة إسطنبول البحرية المزمع إنشاؤها على امتداد 45 كيلومترا بموازاة مضيق البوسفور.

جاء ذلك في خطاب له خلال المؤتمر العام الاعتيادي السادس لحزب العدالة والتنمية، في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان "شمرنا عن سواعدنا لتنفيذ قناة إسطنبول البحرية بطول 43 كيلو مترا، وسنبني على كل ضفة منها مدينة صغيرة".

وأضاف "قناة إسطنبول ستكون من أكبر المشاريع الاستثمارية في تركيا، ومن خلالها سنبعث برسالة للعالم بأسره، فلا بد أن ننفذ هذا المشروع الإستراتيجي".

وتابع "سننجز حتما هذه المشروع الإستراتيجي الذي سيكون أكبر استثمار لتركيا".

ومشروع القناة سيعزز مكانة تركيا في مجال المعابر المائية، يربط بحر مرمرة بالبحر الأسود في الشق الأوروبي من إسطنبول.

وحول الحملات الأخيرة ضد الاقتصاد التركي أفاد الرئيس التركي "أثق أن المشاكل التي وقعت في الأيام الأخيرة ستفتح لنا الباب أمام إنجازات جديدة وكبيرة".

وتابع: "نتخذ خطوات تليق بحجم بلادنا. لقد أسسنا سياسة خارجية تركية، فاعلة، لا تلعب أدوارا في مخططات الآخرين".

ولفت أردوغان أن بلاده حتى وإن لم تكن حققت أهدافها فيما يخص التضخم ونسب الضرائب، إلا أنها في مرحلة متقدمة مقارنة مع الماضي.

وشدد على أنهم تمكنوا من رفع مكانة تركيا في المحافل الدولية، لاسيما على مستوى الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين وحلف شمال الأطلسي (ناتو) والأمم المتحدة.

وأوضح أنهم نجحوا في الانفتاح على مناطق تم تجاهلها سابقا مثل القارة الإفريقية وجنوب أمريكا، وأن التطور الاقتصادي الذي حققته بلاده خلال فترة حكومات العدالة والتنمية هو نتاج هذه الأعمال.