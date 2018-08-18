تدريبات الدوريات التركية الأمريكية المشتركة بمنبج تبدأ خلال 3 أيام

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن التدريبات اللازمة من أجل إجراء دوريات تركية أمريكية مشتركة في مدينة منبج السورية، ستبدأ في غضون 3 أيام.

جاء ذلك في تصريحات لماتيس أدلى بها إلى الصحفيين، الجمعة، على متن الطائرة خلال جولته في أمريكا اللاتينية.

وردًّا على سؤال عن موعد بدء الدوريات المشتركة للقوات التركية والأمريكية، التي تجري حاليًّا دوريات منفردة، أجاب ماتيس أن التدريبات من أجل الدوريات المشتركة ستبدأ في غضون 72 ساعة "وربما قبل ذلك".

ولم يجب ماتيس عن سؤال حول موعد بدء القوات التركية والأمريكية الدوريات المشتركة.

وأوضح أن العناصر والمعدات اللازمة من أجل التدريبات موجودة حاليّا في تركيا، موضحًا أنه لن يقدم تفاصيل أخرى.

في سياق آخر، قال ديفيد ساترفيلد نائب المستشار المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط في الخارجية الأمريكية إن التوتر الأخير بين بلاده وتركيا لا يؤثر أبدًا على الاتفاق بخصوص منبج.

وأوضح في اجتماع بمقر الخارجية أن خريطة طريق منبج تسير "بلا منغصات وبشكل مشجع"، مضيفًا: "لا نرى هنا تأثيرًا للقضايا الأخرى في العلاقات الثنائية".

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ، إريك باهون، أن الجنود الأمريكيين والأتراك، بدؤوا بتسيير دوريات منفصلة في "منبج" شمالي سوريا.

وفي 4 من يونيو (الماضي)، أقر وزيرا خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو، والولايات المتحدة مايك بومبيو، خريطة طريقة حول إرساء الأمن والاستقرار في منبج، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" من المنطقة.