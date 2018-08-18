رئيس الشؤون الدينية التركي: لا فرق بين فلسطين وإسطنبول في قلوب أبنائنا

قال رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، إن كل طفل في تركيا يولد على حب فلسطين، وإن "هذا الوضع سوف يستمر هكذا إن شاء الله".

جاء ذلك خلال اجتماع بمكّة المكرمة، مساء الجمعة، مع وفد فلسطيني على رأسه وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، حسن الصيفي.

وأكّد أرباش أن لفلسطين مكانة خاصة في قلوب الشعب التركي الذي لا يفرق إطلاقًا بينها وبين إسطنبول أو مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

وأضاف: "نحرص على غرس هذه الروح في أطفالنا وشبابنا، فكل طفل بتركيا يولد على حب فلسطين، وهذا الوضع سيستمر هكذا إن شاء الله".

وشدّد أرباش على أن تركيا تبذل جهودًا حثيثة من أجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية وتحقيق الوحدة والتكاتف بين المسلمين في أنحاء العالم.

بدوره قال الصيفي إن الشعب الفلسطيني يتابع عن كثب الوضع في تركيا، لأنهم يرونها السند الوحيد بالنسبة إليهم من بين الدول الإسلامية.

كما التقى رئيس الشؤون الدينية التركي رئيس بعثة الحجاج الايرانيين علي قاضي عسكر، والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، أشاد أرباش بالعلاقات التاريخية بين تركيا وإيران، مشدّدا على أهمية تحقيق الوحدة والتكاتف بين جميع المسلمين.

من جهته عبّر عسكر عن إعجابه بانتظام الحجاج الأتراك في العبادات، مبينًا أنهم استفادوا كثيرا من خبرات رئاسة الشؤون الدينية.