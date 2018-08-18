وزير الدفاع التركي: تدريبات مشتركة مع قوات أمريكية في منبج قريبا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، السبت، إنه من المتوقع قريبا أن تبدأ قوات بلاده تدريبات مشتركة مع نظيرتها الأمريكية في منطقة منبج شمالي سوريا.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، حول تسيير القوات التركية دوريات مستقلة في منطقة منبج في إطار خريطة طريق متفق عليها بين أنقرة وواشنطن.

وأورد البيان كلمة للوزير أكار قال فيها: "الأنشطة التي تنفذها تركيا وعناصر القوات الأمريكية والرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، تسير وفقا لمبادئ خريطة الطريق والأمن حول منبج".

وأضاف الوزير: "وفي هذا الإطار، من المتوقع أن تبدأ عناصر القوات المسلحة لكلا البلدين تدريبات مشتركة مخطط لها في المرحلة المقبلة خلال وقت قريب".

وفي 18 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، ومنبج.

ويأتي تسيير تلك الدوريات في إطار خريطة الطريق التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن.

وتوصلت واشنطن وأنقرة، في يونيو/حزيران الماضي، إلى اتفاق "خريطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" منها، وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.