الرئيس الأذري يهنئ أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للعدالة والتنمية

تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسالة تهنئة من نظيره الأذري إلهام علييف، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لحزب "العدالة والتنمية".

وقال علييف في رسالته: "أخي العزيز.. أهنئكم من القلب لانتخابكم رئيسًا لحزب العدالة والتنمية، إن هذا الانتخاب يعكس ثقة أعضاء الحزب بكم وبالجهود التي تبذلونها لتطوير تركيا وازدهارها".

وشدد علييف على أهمية التعاون المتبادل ومواصلة تنفيذ المشاريع الضخمة وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين بلاده وتركيا.

وأضاف: "لا شك أن عرى التحالف والأخوة بين تركيا وأذربيجان في تطور مستمر".

وأمس السبت، أعاد "العدالة والتنمية" الحاكم، انتخاب رئيسه الحالي، رجب طيب أردوغان، في مؤتمر اعتيادي عام.