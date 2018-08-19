"توساش" التركية تنتهي من إنتاج أول نموذج لمروحية جديدة متعددة المهام

انتهت شركة صناعة الفضاء التركية (توساش) من إنتاج نموذج لطائرة مروحية تحمل اسم (T625) وتستخدم لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام.

وأنتجت "توساش" المروحية بالتنسيق مع رئاسة الصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع التركية، وفقاً لوكالة الأناضول.

وأضاف الوكالة أن توساش سوف تبدأ قريبًا بإجراء الاختبارات المكثفة على أنظمة المروحية إضافة إلى اختبارات الطيران.

وأشارت إلى أن جسم المروحية (T625) وأجهزة نقل الطاقة ونظام الدوار وأجهزة الهبوط وأنظمة الطيار الآلي والكترونيات الطيران جميعها من إنتاج توساش التركية.

وتتميز المروحية، التي تتسع لـ 12 راكبًا بينهم اثنان هما طاقم المروحية، بالقدرة على القيام بمهام النقل بما في ذلك نقل كبار الشخصيات، والبضائع، والإسعاف الجوي، والبحث والإنقاذ، إضافة إلى قدرتها على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام الأخرى.