أردوغان: من يهاجمون اقتصادنا سيرون فشلهم قريباً

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الذين يستهدفون الاقتصاد التركي يسعون لإخضاع تركيا لوصايتهم، متوعداً بأنهم "سيرون فشلهم قريباً".

جاء ذلك في رسالة مصورة، وجهها للشعب التركي وللأمة الإسلامية وللإنسانية جمعاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتقدم أردوغان، بتهانيه للشعب التركي والأمة الإسلامية بمناسبة العيد، متمنيا أن تكون وسيلة خير تعم الإنسانية جمعاء.

وبيّن أنّ الذين يستهدفون الاقتصاد التركي يحاولون إخضاع تركيا لوصايتهم وتكبيل أيديها.

وأضاف: "لا فرق بين من يهاجم اقتصادنا، وبين من يهاجم صوت آذاننا وعلمنا، الهدف واحد، وهو هزم الشعب التركي وإركاعه ووضعه تحت الوصاية".

وقال الرئيس التركي: "من فشلوا في هزم تركيا بآلاف الحيل والمكائد، سيرون قريبا فشلهم بمحاولتهم إخضاعها عن طريق النقد الأجنبي".

وأردف "إن شاء الله، بلدنا يتمتع بالقوة والقدرة والدراية، ما يُمَكّنه من تخطي كل الأمور التي تواجهه، فيكفينا أن نتوحد".

وأعرب أردوغان عن تمنياته بأن يتقبل الله من الحجاج مناسكهم، وأن يرفع الظلم عن كل مظلوم من البشر على وجه الأرض.