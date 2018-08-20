البنك المركزي التركي ونظيره القطري يبرمان اتفاقية لمبادلة العملات

أبرم البنك المركزي التركي اتفاقية مع نظيره القطري حول مبادلة العملات (Swap Agreement)، وذلك بعد أيام من الإعلان عن استعداد قطر لضخ 15 مليار دولار كاستثمارات مباشرة في تركيا.

وبحسب ما أوردت وكالة الأناضول، نقلاً عن البنك المركزي التركي، الأحد، تعد الاتفاقية "أول خطوة لتنفيذ حزمة الاستثمارات القطرية في تركيا البالغة 15 مليار دولار".

وأوضحت الوكالة أن "الاتفاقية جاءت لتعزيز التعاون بين المركزي التركي نظيره القطري في هذا الإطار (حزمة الاستثمار)".

وأشارت إلى أن رئيس البنك المركزي التركي، مراد جتين قايا، ونظيره القطري عبد الله بن سعود آل ثاني، وقعا على الاتفاقية.

وأضافت أن "مسؤولين من كلا البلدين شاركوا في مراسم إبرام الاتفاقية بمقر البنك المركزي القطري في الدوحة".

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل عمليات التجارة بين البلدين بالعملة المحلية، مع توفير السيولة والدعم اللازمين للاستقرار المالي.

وفي إطار الاتفاقية، من المنتظر أن تصل قيمة الدفعة الأولى التي ستستخدم في المرحلة الأولى 3 مليارات دولار.

ومنتصف أغسطس/ آب الحالي، أعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، أن بلاده ستقوم باستثمار مباشر في تركيا بقيمة 15 مليار دولار.

وذكرت الرئاسة التركية، في بيان لها آنذاك، أن "الإعلان (عن قيمة الاستثمار) جاء خلال لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أمير قطر بالعاصمة أنقرة".