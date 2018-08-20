مجهولون يطلقون النار باتجاه السفارة الأمريكية بأنقرة ولا إصابات

أطلق مجهولون النار من سيارة باتجاه مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة، في وقت مبكر من صباح الإثنين، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وقال بيان صادر عن ولاية أنقرة اليوم الإثنين، إن أشخاصاً لم تُحدد هوياتهم بعد، كانوا يستقلون سيارة بيضاء، أطلقوا 6 رصاصات باتجاه نقطة حماية في بوابة مبنى السفارة الأمريكية في الساعة 5:30 فجراً (2:30 تغ).

وأشار البيان إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة ثلاثة رصاصات بالبوابة الحديدية والشباك الزجاجي للمبنى، دون وقوع أية اصابات بشرية في الحادث.

ولفت البيان إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث، وتحديد هويات المتورطين.

وتوقعت مصادر تركية أن تكون جهات مشبوهة تقف خلف الحادث في محاولة منها لتغذية الخلافات المتصاعدة بين تركيا وأمريكا على خلفية رفض أنقرة إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون المتهم بتقديم الدعم لتنظيمات إرهابية في تركيا.

من جهته، أكد عمر تشيلك الناطق باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عدم وجود أي ضحايا في الحادثة، مشدداً على أن "هذا عمل استفزازي".

وأكد تشيلك على أن كل وفود البعثات الأجنبية في تركيا تحت حمايتنا ولا يوجد داعٍ لأي قلق.