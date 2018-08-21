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مساجد تركيا تكتظ بالمصلين لأداء صلاة عيد الأضحى

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
صلاة العيد من مسجد السليمية بأدرنة شمال غربي تركيا (وكالة الأناضول للأنباء) صلاة العيد من مسجد السليمية بأدرنة شمال غربي تركيا (وكالة الأناضول للأنباء)

أقبل ملايين المواطنين الأتراك على المساجد في عموم تركيا، صباح الثلاثاء، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وشهدت المساجد بمدينة إسطنبول، وخاصة التاريخية الكبيرة منها، ازدحامًا كبيرًا في ساعات الصباح، بمناسبة العيد.

وتوافد الآلاف إلى جامع الصحابي الجليل "أبو أيوب الأنصاري" بالطرف الأوروبي لإسطنبول، لأهميته التاريخية.

واكتظت أيضًا بالمصلين، الجوامع التاريخية الأخرى مثل "السلطان أحمد" و"السليمانية" و"الشاه زاده".

وفي العاصمة أنقرة، كان الازدحام الأكبر للمصلين بمناسبة العيد في جامع "حاجي بيرم" التاريخي.

كما شهدت مساجد مدينة أدرنة إقبالًا كبيرًا من المصلين، وخاصة جامع "السليمية" الذي بناه المهندس العثماني الشهير "سنان".

وتوافد الآلاف إلى المساجد أيضًا في إزمير وملاطية وبورصة وكوتاهية ودوزجة بقية الولايات التركية، بمناسبة العيد.

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