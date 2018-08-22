أضاحي الحجاج الأتراك تصل المحتاجين في أنحاء العالم

قال رئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش إن أضاحي الحجاج الأتراك ستُرسل إلى المحتاجين في إندونيسيا والمتضررين من الزلزال في فنزويلا، ومن السيول في الهند.

وأوضح أرباش، في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء بملحقية الخدمات الدينية في مكة المكرمة، أن أضاحي جميع الحجاج الأتراك تم نحرها، ويبلغ عددها 82 ألفًا و950 أضحية.

وأشار الى أن لحوم أضاحي الحجاج الأتراك سوف تُرسل إلى المحتاجين في إقليم آتشه الإندونيسي، وإلى المتضررين من الزلزال في فنزويلا، وإلى منكوبي العواصف والسيول في الهند.

ولفت إلى وجود 400 متطوع لوقف الديانة التركي، التابع لرئاسة الشؤون الدينية، يعملون على توزيع لحوم الأضاحي في 145 بلدًا.

وأضاف أن الأتراك تبرعوا العام الحالي بـ425 ألف أضحية إلى وقف الديانة التركي، مضيفًا أن الوقف يبذل الجهود من أجل إيصال هذه الأضاحي، التي اعتبرها "أمانة"، إلى مستحقيها.

في سياق آخر، أعلن أرباش وفاة 24 من الحجاج الأتراك في الأراضي المقدسة حتى اليوم، جراء أزمات قلبية أو نزيف دماغي، فضلًا عن بعض المصابين بأمراض مزمنة.