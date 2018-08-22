تركيا.. تحييد إرهابيين من  "بي كا كا" بينهما قيادي

تمكنت قوات الأمن التركية من تحييد إرهابيين من منظمة "بي كا كا" الانفصالية، بينهما قيادي، اليوم الأربعاء، في ولاية كوموش خانة، شمال البلاد.

وذكرت مصادر أمنية أن تحييد الإرهابيين تم خلال اشتباكات وقعت بين عناصر الأمن ومجموعة من الإرهابيين في قضاء كورتون، بالولاية المذكورة، خلال عمليات تمشيط أمنية.

من جانبه، قال والي كوموش خانة، أوكاي ماميش، إن أحد الإرهابيين اللذين تم تحييدهما هو المطلوب المدعو بارش أونر، ويُلقب بـ "طارق التركي"، وهو قيادي في المنظمة اسمه مدرج على القائمة الحمراء في لائحة المطلوبين.

وأوضح أن الإرهابي الآخر من الجنسية الإيرانية واسمه الحركي "سوريج".

وأشارت إلى استمرار العمليات الأمنية مدعومة بغطاء جوي.

وتضم "لائحة الإرهابيين المطلوبين" في تركيا 5 قوائم هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.

وهذه القوائم تضم أسماء أشخاص مطلوبين من قبل السلطات بسبب انتمائهم لتنظيمات إرهابية يسارية وانفصالية، وأخرى تستغل الدين، ومنظمة "غولن".

والقائمة الحمراء، تأتي على رأس القوائم الخمس، وتضم كبار قيادات المنظمات الإرهابية، تقدم السلطات التركية مكافأة مالية بقيمة 4 ملايين ليرة (نحو 156 ألف دولار)، لمن يقدمون معلومات تساعد في القبض عليهم.