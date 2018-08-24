أكار وفيدان يلتقيان وزير الدفاع الروسي في موسكو

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس الاستخبارات هاقان فيدان، اليوم الجمعة، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في العاصمة الروسية موسكو.

وتناول اللقاء الذي جمع أكار وفيدان مع شوغو، آفاق التعاون الثنائي وقضايا الأمن الإقليمي والوضع في سوريا.

وتوجه أكار وفيدان صباح اليوم إلى موسكو، لإجراء لقاءات مع مسؤولين روس.

وكان كل من وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات التركيين، قد أجريا زيارة مماثلة إلى موسكو في 17 أغسطس/ آب الماضي، التقيا خلالها وزير الدفاع الروسي ومسؤولين آخرين.

ومن المنتظر أن يجري أكار وفيدان لقاءً آخر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.