الجيش التركي: تحييد 3 إرهابيين شمالي العراق

أعلن الجيش التركي اليوم الجمعة، تحييد 3 إرهابيين كانوا يستعدون لاستهداف نقاط أمنية حدودية في منطقة "زاب" شمالي العراق.

وذكرت رئاسة الأركان التركية في بيان، أنه تم استهداف الإرهابيين في غارة جوية بالمنطقة المذكورة شمالي العراق.

وأوضح البيان، أن الغارة أسفرت عن تحييد 3 مسلحين من منظمة "بي كا كا" الإرهابية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وعادةً ما يستهدف الجيش التركي مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية ويلاحق عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة مدنيين وعناصر الأمن والجيش.