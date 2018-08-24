بوتين: علاقتنا مع تركيا تزداد عمقًا وثراءً بمضامين جديدة

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمستوى علاقات بلاده مع تركيا، قائلًا: "علاقتنا مع تركيا تزداد عمقًا وثراءً بمضامين جديدة، والتعاون بيننا يتطور في القضايا الإقليمية والاقتصادية".

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الجمعة، وزيري الخارجية والدفاع التركيين مولود جاويش أوغلو، وخلوصي آكار، إلى جانب رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.

وأضاف بوتين: "تمكنّا من إحراز تقدم ملحوظ في تسوية الأزمة السورية بفضل مساهمات روسيا وتركيا إلى جانب إيران والأمم المتحدة، والاتحاد الأوربي، والولايات المتحدة".

من جانبه، أشار جاويش أوغلو إلى أن علاقات بلاده مع روسيا "ما تزال تثير غيرة البعض".

وأكد جاويش أوغلو على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن تطوير صور التعاون بينهما في القضايا الإقليمية.

وأضاف بهذا الخصوص: "هذا الأمر مهم جدا للسلام الإقليمي".

وعقب ذلك، توجه بوتين والمسؤولون الأتراك إلى اجتماع مغلق، بحضور وزيري الخارجية والدفاع الروسيين.

وصباح اليوم، وصل المسؤولون الأتراك إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة عمل لمناقشة عدد من القضايا على رأسها القضية السورية.