تركيا تدين بشدة خطط إسرائيل لبناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة

أدانت تركيا اليوم الجمعة، خطط إسرائيل لبناء ألفين و100 وحدة سكنية في المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "ندين بأشد العبارات مصادقة إسرائيل على بناء أكثر من ألفي وحدة سكنية بالضفة الغربية".

وأشارت إلى أن هذه الخطوات التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ستلحق أضرارا بعملية السلام لا يمكن معالجتها لاحقًا.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدةً أن الوقوف ضد هذه السياسات الإسرائيلية واجب قانوني وإنساني.

يشار أن إسرائيل وافقت الثلاثاء، على خطط بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد يوم من المصادقة على توسيع مستوطنة وسط الضفة أيضًا.

وتنتشر في الضفة الغربية - وفق بيانات نشرتها الحكومة الفلسطينية - أكثر من 196 مستوطنة (مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) وما يزيد عن 200 بؤرة استيطانية (غير مرخصة)، يقطن فيها أكثر من 700 ألف مستوطن.

ويمثل الاستيطان غير المشروع، والذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المتوقفة منذ أبريل/نيسان 2014.