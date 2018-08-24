تشاوش أوغلو: الحل العسكري في إدلب السورية سيؤدي إلى كارثة

شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو على أن الحل العسكري في محافظة إدلب شمالي سوريا سيؤدي إلى كارثة.

وأكد الوزير التركي في مؤتمر صحافي عقب لقاء جمعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الروسية موسكو على أن حماية "مناطق خفض التوتر" في إدلب مهم من الناحية الإنسانية وعلى صعيد مواجهة الإرهاب، لافتاً إلى ضرورة الفصل بين المعارضة السورية والإرهابيين في إدلب.

وقال تشاوش أوغلو: "علينا مواصلة العمل (مع روسيا) لمواصلة وقف إطلاق النار في سوريا".

من جهته، أشار الوزير الروسي إلى أن بلاده تراقب "الوضع المعقد في إدلب حيث تحاول "النصرة" السيطرة على المنطقة"، واعداً بأن روسيا سوف تعمل على تجنيب المدنيين الخطر لدى تخليص إدلب من الإرهابيين، على حد تعبيره.

وقال لافروف: "روسيا وتركيا تهتمان بالتعاون لتأسيس الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين".