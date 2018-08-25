السفارة التركية تدين بشدة الهجوم على حاجز أمني في طرابلس

أدانت السفارة التركية لدى طرابلس، اليوم السبت، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الخميس، حاجزاً أمنيا في منطقة "كعام" شرقي العاصمة الليبية، مخلفاً قتلى وجرحى في صفوف رجال الأمن.

وجاء في بيان السفارة على الإنترنت: "ندين بقوة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف بوابة وادي كعام خلال عيد الأضحى المبارك، ونتمنى من الله تعالى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف البيان: "تركيا تقف إلى جانب ليبيا الشقيقة في مكافحتها للإرهاب".

وصباح الخميس، قتل 4 عناصر أمن ليبيون وأصيب 7 آخرون على الأقل، في هجوم بالقنابل والرصاص استهدف حاجزا أمنيا في منطقة "كعام"، التي تعتبر المدخل الغربي لمدينة زليتن.

وقتل منفذ الهجوم، الذي لم تعلن أي جهة تبنيه، لكن مسؤولين أمنيين وجهوا أصابع الاتهام لتنظيم "داعش" الإرهابي.