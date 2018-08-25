وزير الخارجية التركية يزور مدينة "بلغار" التاريخية في جمهورية تتارستان

زار وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم السبت، مدينة "بلغار" التاريخية في جمهورية تتارستان.

وأشار تشاوش أوغلو في حسابه على تويتر، أنه التقى أيضا أول رئيس لجمهورية تتارستان مينمار شايمييف والذي يشغل حاليا منصب مستشار رئيس الجمهورية.

واطلع تشاوش أوغلو في زيارته على أعمال الترميم في جزيرة "سياجسك" وعلى نشاطات أكاديمية بلغار الإسلامية.

يشار إلى أن مدينة بلغار التاريخية (نحو 100 كم جنوب قازان عاصمة تتارستان) كانت عاصمة لخانية البلغار (دولة تركية تاريخية) ما بين القرنين الثامن والخامس عشر الميلادي؛ ومن أوائل الدول التركية التي اعتنقت الإسلام (عام 922 ميلادية).

قامت جمهورية تتارستان بدعم من الرئيس رستم مينيخانوف والرئيس السابق منتيمير شايمييف بتأسيس صندوق النهضة للآثار التاريخية والثقافية، لتنشيط عمليات الترميم في عاصمة خانية البلغار، بما تحتويه من مساجد قديمة.