أردوغان: روح انتصار "ملاذكرد" ستمكن تركيا من تحقيق أهدافها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الروح التي تسببت في انتصار "ملاذكرد"، ستحقق أهداف تركيا لعام 2023 و2053، ورؤيتها لعام 2071.

جاء ذلك في تغريدة نشرها أردوغان اليوم الأحد، على حسابه على تويتر بمناسبة الذكرى الـ 947 لانتصار السلطان السلجوقي، ألب أرسلان، على البيزنطيين في معركة ملاذكرد في 26 أغسطس/ أب 1071.

وكتب أردوغان "ما دامت الروح التي جعلت انتصار ملاذكرد ممكنا مستمرة، لن يتمكن أحد من عرقلة تحقيق أهداف تركيا لعام 2023 و2053، ورؤيتها لعام 2071".

وقال "نحيي ذكرى السلطان القائد ألب أرسلان والشهداء، بكل امتنان سائلين الله لهم الرحمة".

وفي معركة "ملاذكرد" تمكن السلطان السلجوقي، ألب أرسلان، من هزيمة جيش بيزنطي جرّار بعدد قليل من الفرسان.

وتمكن ألب أرسلان من أسر الإمبراطور البيزنطي، رومانوس ديجانوس، ما فتح الطريق أمام الأتراك للانتشار في آسيا الصغرى، التي باتت تعرف حالياً باسم تركيا.

ويعتبر المؤرخون معركة "ملاذكرد" من أهم معارك التاريخ الإسلامي.