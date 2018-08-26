الأركان التركية: تحييد 9 إرهابيين شمالي العراق وجنوب شرقي البلاد

أعلنت رئاسة الأركان ووزارة الداخلية في تركيا، اليوم الأحد، تحييد 9 من إرهابيي "بي كا كا" في جنوب شرقي تركيا وشمالي العراق.

وقالت رئاسة الأركان التركية، إنه تم تحييد 3 إرهابيين في غارة جوية اليوم على منطقة "أفاشين-باسيان"، شمالي العراق.

وأعلنت رئاسة الأركان في حسابها على تويتر، أن غارة جوية شنها سلاح الجو التركي اليوم، على منطقة "أفشين-باسيان"، أسفرت عن تحييد 3 إرهابيين مسلحين.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، أن العمليات الأمنية في ولايات "بينغول"، و"أغري"، و"طونجالي"، جنوب شرقي تركيا، أسفرت عن تحييد 6 إرهابيين.

وأضاف البيان أنه تم تحييد إرهابيين اثنين في كل من الولايات الثلاث، مشيرا أن من بين الإرهابيين الذين تم تحييدهم أحد قياديي منظمة بي كا كا الانفصالية.

وقال البيان إن العمليات الأمنية لا تزال مستمرة في المنطقة.