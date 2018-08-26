تركيا.. القبض على قيادي في "بي كا كا" الإرهابية خلال تسلله عبر الحدود

أعلنت وزارة الداخلية التركية، السبت، القبض على إرهابيين اثنين، أحدهما قيادي في منظمة "بي كا كا" الانفصالية.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن قوات الدرك في قضاء "أولو دره" التابع لولاية شرناق (جنوب شرق)، تمكنت من القبض على إرهابيين اثنين، أثناء تسللهما من شمالي العراق إلى تركيا.

وأضاف البيان أن الإرهابيين هما "مظلوم قجان" الملقب بـ "مظلوم غوي" وهو قيادي في المنظمة، والإرهابي الآخر "لزغين يارار" الملقب بـ "قهرمان".

وأوضح أن قوات الأمن ضبطت معهما بندقية "دراغونوف" (قناص)، وأخرى من طراز "إم 16"، وجهازا لاسلكيا.