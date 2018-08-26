تركيا تكشف عن راجمة صواريخ الأقوى في العالم

تستمر الشركات الدفاعية التركية في تحقيق التميز بمنتجاتها، التي تزود بها القوات المسلحة للبلاد، وتُصدرها للعديد من الدول الأخرى.

ومن هذه الشركات، "روكتسان" التركية المتخصصة في صناعة الصواريخ والقذائف، التي احتلت لعامين متتالين، موقعا في لائحة مجلة "ديفينس نيوز" المعنية بأخبار الدفاع في العالم، وتضم أكثر من 100 شركة مرموقة في المجال.

ومن أهم منتجات الشركة، راجمة الصواريخ متعددة المنصات "جباريا"، التي طورتها بناء على طلب الإمارات العربية المتحدة، وتعد أقوى راجمة من عيار 122 ملم في العالم.

وأدرجت موسوعة غينيس للأرقام القياسية 2018، جباريا، في تصنيف المركبات العسكرية، كأكبر راجمة صواريخ في العالم من حيث عدد الفوهات.

وتتكون جباريا من 4 منصات صواريخ عيار 122 ملم، محملة على مقطورة ذات 10 إطارات، ويمكن للراجمة أن تطلق 240 صاروخ عيار 122 مليمترا في الرمية الواحدة خلال دقيقتين.

ويبلغ مدى صواريخ الراجمة 37 كيلومترا، ويمكنها إصابة منطقة مساحتها 4 كيلومتر مربع.

ومنذ 2003، نفذت شركة روكتسان العديد من المشروعات في الإمارات، بدأتها بصواريخ مدفعية عيار 122 مليمترا، ثم تلقت طلبا بتطوير سلاح خاص، نجم عنه راجمة الصواريخ جباريا.

وعرضت الراجمة جباريا، للمرة الأولى، في معرض الدفاع الدولي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي عام 2013.