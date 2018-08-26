جمعية خيرية تركية تزود عشرات آلاف الأشخاص في زنجبار بالمياه النظيفة

افتتحت جمعية صدقة طاشه الخيرية التركية 33 بئراً لتوفير مياه الشرب في جزيرة زنجبار التي تتمتع بحكم ذاتي في دولة تنزانيا.

وتمكنت الجمعية التي تتخذ من مدينة إسطنبول مقراً لها من إيصال المياه النظيفة إلى عشرات آلاف الأشخاص في الجزيرة كجزء من مشروع أوسع للمياه.

وترزح الغالبية العظمى من المواطنين في جزيرة زنجبار تحت وطأة الفقر، فيما لا يتجاوز 55 % نسبة أولئك الذين يتمكنون من الوصول إلى المياه النظيفة.

وقال عضو إدارة جمعية صدقة طاشه، أنس إرباس، لوكالة الأناضول: "عملنا على مدار السنوات الثلاث الماضية على تمكين الناس من الوصول إلى المياه النظيفة من خلال افتتاح 33 بئراً".

وأضاف أنه بفضل الحفر العميق فإن الآبار التي جرى افتتاحها تعد أكثر متانة.