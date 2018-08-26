زعيم "الحركة القومية" التركي: روح "ملاذكرد" لا تزال حيّة في نفوسنا

قال زعيم حزب الحركة القومية التركي، دولت باهجة لي، إن الشعب التركي سيدافع عن وطنه بأي ثمن، وأن روح انتصار "ملاذكرد" لا تزال حيّة في نفوس الأتراك الذين لا يهابون العدو.

جاء ذلك في كلمة، اليوم الأحد، خلال فعالية بولاية "بتليس"، لإحياء الذكرى السنوية الـ947 لمعركة "ملاذكرد" التي انتصر فيها السلاجقة الأتراك على الإمبراطورية البيزنطية.

وأضاف السياسي التركي: "الجبناء الذين يستخدمون التنظيمات الإرهابية (لاستهداف تركيا)، يلجؤون اليوم إلى نفس وسائل البيزنطيين في الهجمات السياسية والاقتصادية".

وأشار إلى وجود مؤامرات ضد تركيا من خلال العملات الأجنبية والتلاعب بأسعار الصرف للنيل من الاقتصاد التركي.

وتابع: "نحن لا نهرب من العدو ولا نهاب العملات الأجنبية، وإن روح وخبرة الهجوم ما زالا حيّين في قلوب الشعب التركي، وكذلك الوعي الذي كان سائدا خلال ملاذكرد".

وفي معركة "ملاذكرد"، يوم 26 أغسطس/ أب 1071، تمكن السلطان السلجوقي، ألب أرسلان، من هزيمة جيش بيزنطي جرّار بعدد قليل من الفرسان، ما فتح الطريق أمام الأتراك للانتشار في آسيا الصغرى، التي باتت تعرف حالياً باسم تركيا.

ويعتبر المؤرخون معركة "ملاذكرد" من أهم معارك التاريخ الإسلامي.