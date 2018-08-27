أكار: قواتنا المسلحة لن تدخر جهدا في الدفاع عن استقلال بلادنا

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة التركية "لم ولن تألو جهدا في الدفاع عن استقلال وسيادة وأمن بلادنا ووحدة شعبنا".

جاء ذلك خلال زيارة عزاء قام بها لأسرة أحد شهداء الجيش التركي في العاصمة أنقرة، رافقه خلالها رئيس الأركان العامة، يشار غولر وقادة القوات المسلحة.

وشدد أكار على أن أفراد القوات المسلحة التركية بكافة التشكيلات العسكرية والأمنية تكافح بكل ما أوتيت من قوة وامكانات من أجل القضاء على الإرهاب.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تبذل كل جهد من أجل القضاء على الإرهاب، وستبقى كذلك، مضيفا: "الأيام التي ستعيش فيها تركيا بأمن واستقرار ورخاء يليق بشعبها باتت قريبة".