الداخلية التركية: تحييد 26 إرهابيا بينهم 5 قياديين في أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية التركية عن تحييد 26 إرهابيا بينهم 5 من القيادات الإرهابية في أنحاء تركيا، خلال الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة اليوم الاثنين، عن حصيلة العمليات الأمنية لمكافحة الإرهاب التي أجريت في أنحاء تركيا، في الفترة من 20 إلى 27 أغسطس/ أب الجاري.

وأوضح البيان أن 12 ممن تم تحييدهم قتلوا، وألقي القبض على 9، في حين سلم 5 منهم أنفسهم لقوات الأمن.

وأضاف البيان أن تلك العمليات أسفرت أيضا عن توقيف 62 شخصا بتهمة الإرهاب والارتباط بمنظمات "بي كا كا"، و"داعش"، و"غولن" الإرهابية.

وأشار أن العمليات أدت إلى تدمير مخبئ للإرهابيين، ومصادرة 14 سلاحا ثقيلا، و13 قنبلة يدوية، وألف و290 ذخيرة متنوعة، وإبطال مفعول عبوة ناسفة يدوية الصنع.