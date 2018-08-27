"النجوم التركية" تقدم عرضا مثيرا في سماء "أفيون"

قدم فريق "النجوم التركية" التابع لسلاح الجو التركي، الأحد، استعراضا مثيرا في أجواء ولاية "أفيون قره حصار" غربي البلاد.

جاء العرض في إطار الاحتفالات التي تشهدها تركيا بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ947 لمعركة "ملاذكرد"، التي انتصر فيها السلاجقة الأتراك على الإمبراطورية البيزنطية.

واحتشد المواطنون في مجمع "أحمد نجدت سيزر" بجامعة "قوجه تبه" في أفيون، للاستمتاع بمشاهدة العروض الجوية المتنوعة لـ"النجوم التركية".

و"النجوم التركية"، أو كما يعرف باللغة التركية (تورك يلدزلَرى) تأسس في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1993، وهو فريق استعراض جوي تابع للقوات الجوية التركية.

ويستخدم الفريق ثماني مقاتلات من طراز "إف-5" أثناء العروض الجوية؛ ما يجعله الفريق الوحيد في العالم القادر على الاستعراض بهذا العدد من المقاتلات.