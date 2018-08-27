رغم أزمة الإف-35.. تركيا تتسلم مروحيات شينوك الحديثة من بوينغ

بدأت تركيا باستلام الدفعة الثانية من مروحيات سي إتش-47 شينوك، من الولايات المتحدة، وذلك رغم استمرار الأزمة حول تسليم طائرات الإف-35 المقاتلة.

وقد أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أول 5 مروحيات شينوك قد دخلت قيود الوزارة يوم السبت الماضي.

وكان تم الاتفاق مع شركة بوينغ المصنعة للمرحيات، عام 2011، ينص على شراء 11 مروحية، وقد تم تسليم 6 منها عام 2016.

وتأتي هذه العملية في خضم مساعي أمريكية لتأخير تسليم المقاتلات إف-35 لتركيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقر مشروع قانون موازنة الإنفاق الدفاعي لعام 2019، المعدّ من قبل وزارة الدفاع الأمريكية ويدعو الوزارة لإعداد تقرير عن العلاقات التركية الأمريكية خلال مدة أقصاها 90 يومًا.

وينص القانون على وقفٍ مؤقت لعملية تسليم مقاتلات "إف 35" إلى تركيا، إلى أن يتم عرض التقرير على الكونغرس.

وكانت مسودة مشروع القانون في مجلس الشيوخ، تدعو البنتاغون إلى إعداد خطة لاستبعاد تركيا من برنامج مقاتلات "إف 35"، إلا أن لجنة التوافق أخرجت هذا الطلب من مشروع القانون.

هذا وقد سبق لتركيا أن دفعت حتى الآن 900 مليون دولار، وهي استلمت فعلياً مقاتلتين من الطراز المذكور (ستظلان في الولايات المتحدة حتى عام 2020 لتدريب الطيارين الأتراك) في إطار الدفعة الأولى.

كما تشارك تركيا في مشروع إنتاج مقاتلات الإف-35 كل إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وكندا وأستراليا والدنمارك والنرويج.