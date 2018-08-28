تركيا تستضيف مسابقات بطولة العالم للدراجات النارية مطلع سبتمبر

تستضيف ولاية "آفيون قره حصار" التركية، مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، مسابقات الموسم الثامن عشر لبطولة العالم للدراجات النارية (موتوكروس/MXGP).

وأفاد بيان صادر عن اتحاد الدراجات النارية التركي، اليوم الثلاثاء، أن أفضل سائقي الدراجات النارية سيشاركون في سباق بطولة العالم التي ستقام في 1-2 سبتمبر المقبل.

وأشار البيان، إلى أن التحضيرات استكملت بتضحيات كبيرة في مركز آفيون لرياضة الدراجات النارية.

وأوضح أن "موتوكروس"، تعتبر من أهم فعاليات الاتحاد الدولي للدراجات النارية، حيث سيشارك 80 قائد دراجة، وأشهر الماركات العالمية لصالح فرق الدراجات النارية.

وأضاف البيان، أن مشجعين من 180 دولة سيأتون إلى تركيا لحضور المسابقة التي ستساهم بشكل مهم في التعريف بتركيا.

وستنقل أشهر قنوات الرياضة، بينها "يوروسبورت"، و"بيين سبورتس"، و"فوكس سبورت"، و"سي بي إس سبورت" بشكل مباشر مجريات المسابقة، حيث يبلغ عدد متابعي تلك القنوات 1.4 مليار مشاهد.

وسيغطي أحداث البطولة قرابة 100 صحفي، ومن المنتظر حضور نحو 5 آلاف مشجع أجنبي إلى "آفيون قره حصار" لمشاهدة المسابقات.

وبالتزامن مع البطولة، ستُنظم في الولاية، مهرجان آفيون للدراجات النارية، وحفلات موسيقية لعدد من الفنانين الأتراك، ومسابقات الغولف، وتسلق الجدران.

وأيضاً تدريب الأطفال على قيادة الدراجات، ومعرض للسيارات والدراجات النارية، ومعرض للصناعات اليدوية، وألعاب، وعروض، وفعاليات أخرى.