طيار تركي ينفذ أول طلعة تدريبية بـ "F-35"

أعلنت رئاسة الأركان التركية، تنفيذ طيار تركي أول طلعة تدريبية بمقاتلة من طراز "F-35" في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي بيان صادر، اليوم الثلاثاء، أشارت رئاسة الأركان إلى استمرار تدريب الطيارين الأتراك على قيادة هذه الطائرات في الولايات المتحدة.

وأوضح أن طيارا تركيا نفذ أول طلعة بالمقاتلة "F-35" في إطار التدريبات.

وفي يوليو/حزيران الماضي، تسلمت تركيا، أول مقاتلة من طراز "F-35" من الولايات المتحدة، والتي أُنجزت بمساهمة فعّالة من قِبل الصناعات الدفاعية التركية.

وتشارك تركيا في برنامج مقاتلات "F-35" منذ انطلاقه عام 1999، ولعبت الصناعات الدفاعية التركية دورًا فاعلًا في إنتاجها.

وتتشارك في مشروع إنتاج المقاتلة كل من تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وكندا وأستراليا والدنمارك والنرويج.

وتستطيع المقاتلة "F-35" التي تحلق بقائد واحد ومحرك واحد، القيام بوظائف متعددة كتنفيذ هجمات جوية وأرضية، وطلعات استكشافية.

وبفضل تصميمها الخاص، فإنها تستطيع إخفاء نفسها عن رادارات العدو، إضافة إلى أن نظام "داس" الموجود فيها، يوفّر لها إمكانية الرؤية بزاوية 360 درجة.

وتتمتع "F-35" بخاصية التواصل العالي والدقيق مع مقاتلات أخرى من نفس الطراز.

ويصل طول المقاتلة "F-35" إلى 15.67 مترًا، وارتفاعها إلى 4.33 أمتار، فيما يبلغ وزنها دون ذخائر، 13 ألفًا و170 كغم.