أردوغان في عيد النصر: نناضل من أجل جميع المضطهدين والمظلومين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تناضل من أجل جميع المضطهدين والمظلومين حول العالم.

جاء ذلك في رسالة وجهها الرئيس التركي بمناسبة الذكرى السادسة والتسعين لعيد النصر الذي يحتفل فيه الشعب التركي غداً الخميس.

وقال أردوغان: "نحن نناضل من أجل جميع المضطهدين والمظلومين الذين يعقدون الأمل علينا اليوم كما عقدوه علينا في حقب مختلفة من تاريخنا المجيد".

وأضاف الرئيس التركي: "وصول تركيا لأهدافها المحددة لعام 2023 من شأنه أن يوجهنا مع منطقتنا بأسرها نحو المستقبل".

وتابع: "أنا واثق اليوم بأننا على وشك تحقيق انتصارات ونجاحات جديدة، وبالتأكيد سنكسب هذه المعركة بدعم من يثقون بتركيا".