الخارجية الروسية: مشاورات تسهيل إجراءات التأشيرة للأتراك تبدأ الخريف

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن مشاورات تسهيل إجراءات التأشيرة للمواطنين الأتراك ستبدأ الخريف المقبل.

جاء ذلك في كلمة لزاخاروفا، خلال موجز مؤتمرها الصحفي الأسبوعي في العاصمة موسكو.

وأشارت الناطقة إلى توصل وزيري خارجية البلدين، لتفاهم حول تشكيل آلية مشتركة لتسهيل إجراءات تأشيرات دخول حاملي جوازت سفر فئات معينة من المواطنين الأتراك.

وأضافت زاخاروفا: "المنصة الأكثر ملاءمة لمناقشة قضايا التأشيرات هي المشاورات الثنائية للخبراء في المسائل القنصلية".

وأكدت أنه: "من المخطط إجراء هذه المشاورات في الخريف (المقبل)".

والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، إن بلاده توصلت إلى اتفاق مع تركيا حول تشكيل آلية مشتركة لتسهيل إجراءات تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى روسيا.

وأضاف "سيتم إرسال تعليمات إلى خبرائنا، وانتظروا أخبارا سارة في هذا الإطار خلال فترة قصيرة".