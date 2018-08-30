قوات خاصة تركية تتجه إلى الحدود السورية

واصل الجيش التركي، اليوم الخميس، إرسال تعزيزات من قواته الخاصة إلى وحداته العسكرية على الحدود السورية.

وقال مراسل الأناضول إن وحدة القوات الخاصة المتمركزة في ولاية هطاي ضمن عملية "غصن الزيتون" المتواصلة بمنطقة عفرين (شمالي سوريا)، توجهت صباح اليوم إلى الشريط الحدودي مع سوريا.

وقالت مصادر عسكرية إن القوات الخاصة التركية انتقلت على متن مدرعات إلى مخافر مقابل حدود محافظة "إدلب" شمال غربي سوريا.

من جهة أخرى، أجرت القوات الخاصة التركية دوريات على مدار اليوم في منطقة الشريط الحدودي مع سوريا.

وكان الجيش التركي أرسل تعزيزات من القوات الخاصة والآليات العسكرية إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا، يومي الجمعة والثلاثاء الماضيين.