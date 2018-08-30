وزير الدفاع التركي: نسعى لضمان سلامة 4 ملايين شخص بإدلب دون انهيار وقف النار

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده تسعى إلى ضمان سلامة 4 ملايين شخص تقريباً في محافظة إدلب السورية دون انهيار وقف إطلاق النار.

وقال أكار في تصريحات، الخميس: "نسعى لضمان سلامة حوالي 4 ملايين شخص دون انهيار وقف إطلاق النار (في إدلب السورية)، وإيصال المساعدات ووقف الهجمات".

وفيما يتعلق بالأوضاع في مدينة منبج شمالي سوريا، قال أكار: "هناك تقدم في منبج ولو كان بطيئا، ونذكر الأطراف المعنية دائمًا بمسألة مغادرة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" المنطقة".

وأوضح أكار أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي واجهت داعش وجهًا لوجه في البر، أمّا بقية الدول فإنها خاضت المواجهة من الجو أو عبر وسائل أخرى.

وقال: "تمكن جنودنا من تحييد حوالي 3 آلاف من أكثر عناصر داعش تطرفًا خلال المواجهات المباشرة".