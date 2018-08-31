الأركان التركية تعلن تحييد 86 إرهابيا خلال أسبوعين

أعلنت رئاسة الأركان التركية، عن تحييد 86 إرهابيا خلال أسبوعين، جنوب شرقي تركيا، وشمالي العراق.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الأركان التركية، اليوم الجمعة، حول العمليات ضد عناصر "بي كا كا" الإرهابية، بين 17 و31 أغسطس/آب الجاري.

ولفت البيان، إلى تحييد 58 إرهابيا في العمليات ضد "بي كا كا"، بولايات شرناق وسيعرت وهكّاري، بينهم 6 من القيادات الإرهابية، فضلا عن تحييد 28 آخرين في عمليات شمالي العراق.

من جهة ثانية، أشار البيان، إلى ارتفاع عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم بمنطقة عفرين السورية، إلى 4 آلاف و573، منذ انطلاق عملية غصن الزيتون.

وفي 24 مارس/آذار الماضي، تمكنت القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر، في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين (شمال) بالكامل، من قبضة تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، بعد 64 يومًا من انطلاقها.