بعد دحر إرهاب بي كا كا فيها.. تركيا تنقب عن البترول في سيعرت

عانت ولايات جنوب شرق تركيا من إرهاب تنظيم البي كا كا الذي تسببت عملياته الإرهابية في تعطيل الحياة الاجتماعية والاقتصادية،

وبنجاح السلطات التركية في تطهير المنطقة من إرهاب تلك المجموعات العام الماضي، تعود عجلة الحياة الاقتصادية للدوران مستفيدة من الاستقرار والأمان،

وفي هذا السياق، تستعد شركة البترول التركية المساهمة TPAO للتنقيب عن النفط في محيط جبل "هره قول" في ولاية سيعرت جنوب شرقي البلاد.

ومن المنتظر أن تقوم الشركة بأعمال حفر يصل عمقها إلى 1500 متر في مرج "جميكاري" على سفوح جبل "هره قول".

وفي هذا الإطار، أجرى والي سعيرت علي فؤاد عتيق وقادة في الدرك التركي جولة تفقيدية للاطلاع على استعدادات الشركة اطلع خلالها الوالي من نائب المدير العام لشركة TPAO على معلومات حول أنشطة الشركة ومدى جاهزيتها للتنقيب عن النفط بالمنطقة.

وفي كلمة له بإطار زيارته قال عتيق إن سفوح الجبل التي كانت مأوى لعناصر "بي كا كا" الإرهابية، باتت اليوم تساهم في نهضة البلاد اقتصاديًا.

وأشار إلى أن TPAO لديها مشروعًا للتنقيب عن النفط بالمنطقة منذ أكثر من عقد، غير أن المشروع لم ينفذ طوال هذه المدة بسبب انتشار الإرهاب فيها.

وأضاف: "بإذن الله سنعثر على النفط في هذه المنطقة بعد أعمال تنقيب تستمر شهرين".

من جانبه قال نائب المدير العام للشركة، أديب ميسر أر أغلو، إنهم نقلوا المعدات والآليات اللازمة إلى المنطقة تمهيدًا لانطلاق أعمال التنقيب. وأكد أنهم يخططون للوصول إلى عمق 1500 متر.

والعام الماضي، تمكنت قوات الأمن التركية، من تطهير جبل "هره قول" من مسلحي "بي كا كا" بعد عمليات على أوكارهم، وأعادت بسط يد الدولة عليها.