خفر السواحل التركي يضبط 23 مهاجرًا غير نظامي

ضبطت فرق خفر السواحل التركية، اليوم الجمعة، 23 مهاجرا غير نظامي، بولاية موغلا، أثناء محاولتهم التسلل إلى اليونان.

وأفاد مراسل الأناضول، أن فرق خفر السواحل في قضاء فتحية بموغلا، جنوب غربي البلاد، تلقت بلاغًا بوجود مجموعة من المهاجرين قرب البحر، وقارب شراعي ينتظر في المياه.

وضبطت الفرق ثلاثة أشخاص مشتبه بهم بالتهريب، اثنان منهم تركيان والثالث من روسيا البيضاء، كانوا على متن القارب.

كما جرى ضبط 23 مهاجرًا فلسطينيًا كانوا يستعدون إلى التوجه إلى اليونان عبر القارب.

وأضاف المراسل أن المشتبهين الثلاثة، سيحالون إلى القصر العدلي، فيما سيحال المهاجرون غير النظاميين، إلى مديرية الهجرة في الولاية.