مشروع "السيل التركي" لنقل الغاز جاهز بنسبة 80 بالمئة

قالت شركة "ساوث ستريم ترانسبورت" إن أعمال بناء مشروع "السيل التركي" لنقل الغاز قد اكتملت بنسبة 80%..

جاء ذلك في بيان للشركة المديرة لمشروع خط أنابيب "السيل التركي" والشريكة لشركة "غازبروم" الروسية، ومركزها في أمستردام، الخميس.

وقال البيان، نقلا عن رئيس شركة "غازبروم"، أليكسي ميلر، إنه جرى مد 1500 كم من الأنابيب في الخطين اللذين يتألف منهما "السيل التركي".

وأشار ميلر إلى الانتهاء من إنجاز نسبة 80% من خط أنابيب مشروع "السيل التركي"، وأن المشروع سيكتمل بحلول نهاية 2019.

وجرى توقيع مشروع "السيل التركي"، بمدينة إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

ويتكون مشروع السيل التركي، من خطي أنابيب سعة كل منهما 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، يمتدان من روسيا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا عبر البحر الأسود، على أن يغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول جنوب شرقي وجنوبي أوروبا.