أردوغان يبدأ زيارة إلى قرغيزيا ويشارك في قمة دول المجلس التركي

غادر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، مطار أتاتورك الدولي في مدينة إسطنبول، متوجهًا إلى قرغيزيا في إطار زيارة رسمية تشمل مشاركته في قمة دول المجلس التركي.

ويرافق الرئيس في الزيارة عقيلته السيدة أمينة، ووزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، والعمل والخدمات الاجتماعية والأسرية زهراء زمرد سلجوق، والتجارة روهصار بيكجان، والشباب والرياضة محمد محرم قصاب أوغلو.

والجمعة، ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة التركية أن أردوغان سيجري مباحثات ثنائية على مستوى الوفود مع نظيره القرغيزي سورونباي جينبيكوف في العاصمة بيشكك، في إطار الزيارة التي ستستمر حتى 3 سبتمبر/أيلول.

وأضاف البيان أن الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وقرغيزيا سيعقد في إطار الزيارة.

وأشار أنه من المنتظر أن يبحث الرئيس التركي مع المسؤولين القرغيزيين، العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية، ومحاربة وجود منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية في قرغيزيا.

كما سيشارك أردوغان في أعمال القمة السادسة لقادة الدول الأعضاء في "مجلس التعاون للدول الناطقة باللغة التركية" والمعروف اختصارًا بـ"المجلس التركي".

ويضم "المجلس التركي" الذي تأسس في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، في مدينة نخجوان الأذرية، تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا إضافة إلى أوزباكستان المنضمة حديثا.

وتعتمد 7 دول التركية ولهجاتها لغةً رسمية لها، هي تركيا وأذربيجان، وجمهورية شمال قبرص التركية، وتركمانستان، وأوزبكستان، وقرغيزيا، وكازاخستان، وتمتلك تلك الدول لغة وتاريخًا وحضارة مشتركة.

وإلى جانب الجمهوريات التركية السبعة؛ ينتشر التُرك كقومية رئيسية ضمن جمهوريات فيدرالية داخل الاتحاد الروسي (توفا، باشقوردستان، ياقوتيا، تتارستان، ألطاي)، وإقليم تركستان الشرقية في الصين، وكأقليات في القرم (التتار)، ودول البلقان (أتراك البلقان)، والعراق وسوريا ولبنان (التركمان).